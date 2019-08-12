Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космические войска России научили спутники преследовать движущиеся летательные аппараты 

Ferra.ru 37 минут назад
Фото: Ferra.ru
Иностранные любители-астрономы сообщили, что космические войска России продолжают свои эксперименты, связанные с исследованием возможностей спутников менять собственную орбиту по команде с поверхности Земли и приближаться к космическим аппаратам для их инспекции.
Впервые Космические войска России были обнаружены за проведением экспериментов еще в далеком 2017 году. Тогда Минобороны РФ официально объявило о том, что нашим войскам удалось отделить малый космический аппарат от орбитальной платформы, запущенной 23 июня 2017 года.
Главный центр разведки космической обстановки ВКС России сообщает, что сегодня околоземной орбите находится свыше 4500 космических аппаратов, из них примерно 300 иностранных военных спутников. Такие спутники ведут разведку наших территорий, а также могут осуществлять целеуказание ядерным ракетам при ударе по России. Само собой, российские военные не могли оставить это без внимания, в результате чего и были созданы космические войска. А военные эксперименты со спутниками-инспекторами являются ответом на угрозы безопасности, исходящие от вражеских государств из космоса.
Ferra.ru: последние новости
Эксперты назвали победителя в возможной войне России против США на море Украина атакует ДНР дронами с привязанной гранатой Названы причины, по которым российский истребитель Су-57 победит американские
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе134
Россиян предупредили о резком похолодании14
Туристов нашли мертвыми в палатке21
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве33
Во время выступления Брежневой произошло ЧП26
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение