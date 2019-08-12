Американские СМИ назвали пять мощнейших военных самолетов России

Американский журнал National Interest составил топ-5 самых опасных и мощных военных самолетов России . Издание отмечает, что российские самолеты зачастую являются более привлекательной и дешевой альтернативой покупкам у Соединенных Штатов и европейских стран.

В список, составленный NI, вошли многоцелевой истребитель Су-27, ставший ответом Советского Союза на американские F-15 и F-16, и МиГ-29, широко экспортируемый и до сих пор стоящий на вооружении ряда постсоветских стран.

Издание отмечает отличное вооружение Су-27, которое включает несколько ракет «воздух-воздух». Кроме того, в статье говорится, что военно-воздушных силы многих стран, в том числе Индии, Китая, Вьетнама и Индонезии, летают на этом истребителе и его модификациях.

МиГ-29 в свою очередь назван одним из самых маневренных самолетов, превзошедшим F-16. При этом данный многоцелевой истребитель может оснащаться ракетами АА-8 для боев на ближнем расстоянии и оружием класса «воздух-земля».

Су-35, как отмечает автор статьи, примечателен скоростью в 2 тыс. 390 километров в час и радиусом поражения в 1,6 тыс. километров и более. Он относится к самолетам поколения 4++, и в его конструкции используются радиопоглощающие материалы (ОЗУ), что делает истребитель более скрытным.

Последним в списке значится «истребитель-невидимка» Су-57 (он же Т-50 ПАК ФА), который является «прямым ответом России на американские проекты пятого поколения» — F-22 и F-35. Развивая максимальную скорость до 2,6 тыс. километров в час, ПАК ФА оставляет своих «собратьев холодной войны» глотать пыль, пишет автор статьи. Отмечается, что, по мнению американских военных чиновников, новый истребитель «Сухого» более маневренный, чем американский F-35.

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