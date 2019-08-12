Иран пригрозил войной в случае появления ВМС Израиля в Персидском заливе

Нахождение военно-морских сил Израиля в Персидском заливе чревато возникновением вооруженного конфликта в регионе. С таким предупреждением выступил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири.

"Любое присутствие "сионистского режима" в водах Персидского залива является незаконным. Оно может привести к войне и конфронтации в регионе", — цитирует слова военного телеканал Press TV.

При этом Тангсири подчеркнул, что ответственность за последствия появления израильского военно-морского флота в заливе ляжет на США и Великобританию.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна присоединится к возглавляемой США военно-морской коалиции "для защиты торговых путей в Персидском заливе".

Ранее Вашингтон объявил о планах создания международной коалиции для патрулирования вод около берегов Ирана и Йемена. Речь идет о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Власти Великобритании уже заявили о готовности присоединиться к инициативе США.