Военнослужащие погибли на авиашоу в Колумбии

Двое военных погибли во время авиашоу в Колумбии , сообщил министр обороны страны Гильермо Ботеро.

Инцидент произошёл в воскресенье вечером. Погибшие висели на тросе, спущенном с вертолёта, с флагом страны в руках. Они упали с большой высоты.

Я дал указание Вооружённым силам, чтобы эти воздушные учения были приостановлены до тех пор, пока полностью не станут известны причины случившегося, — рассказал Ботеро.

В настоящее время ведётся расследование трагедии.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул на борту гигантского военно-транспортного самолёта ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy во время авиашоу в Висконсине. Инцидент произошёл в ходе приземления воздушного судна после возгорания жидкости в гидросистеме шасси.