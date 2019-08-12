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Военнослужащие погибли на авиашоу в Колумбии 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Vanessa Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Двое военных погибли во время авиашоу в Колумбии, сообщил министр обороны страны Гильермо Ботеро.
Инцидент произошёл в воскресенье вечером. Погибшие висели на тросе, спущенном с вертолёта, с флагом страны в руках. Они упали с большой высоты.
Я дал указание Вооружённым силам, чтобы эти воздушные учения были приостановлены до тех пор, пока полностью не станут известны причины случившегося, — рассказал Ботеро.
В настоящее время ведётся расследование трагедии.
Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул на борту гигантского военно-транспортного самолёта ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy во время авиашоу в Висконсине. Инцидент произошёл в ходе приземления воздушного судна после возгорания жидкости в гидросистеме шасси.
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Армия , Войска , Колумбия
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