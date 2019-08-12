На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели

Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в Оборонно-промышленном комплексе.

«В связи с тем, что регламент агрегатов на сегодняшний день находится под санкциями, и они лишены фирменного сервисного обслуживания, экипажи стоящих на вооружении Черноморского флота катеров сами вытачивают детали для водометных двигателей Rolls-Royce, MAN, Caterpillar», — передает РИА «Новости» слова источника.

Он добавил, что с 2014 года корабли Черноморского флота, имеющие иностранные двигатели, оказались в «сервисном вакууме».

Теперь флотские механики научились ремонтировать их и изготавливать детали, необходимые для поддержания двигателей в рабочем состоянии.

«Иногда на изготовление какой-либо комплектующей уходит неделя, но деваться некуда. Помощи со стороны иностранных сервисов не будет, а боеготовность нужна всегда», — заявил источник.

Напомним, в четверг стало известно о появлении судоремонтного комплекса Черноморского флота в Сирии.