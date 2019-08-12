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На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в Оборонно-промышленном комплексе.
«В связи с тем, что регламент агрегатов на сегодняшний день находится под санкциями, и они лишены фирменного сервисного обслуживания, экипажи стоящих на вооружении Черноморского флота катеров сами вытачивают детали для водометных двигателей Rolls-Royce, MAN, Caterpillar», — передает РИА «Новости» слова источника.
Он добавил, что с 2014 года корабли Черноморского флота, имеющие иностранные двигатели, оказались в «сервисном вакууме».
Теперь флотские механики научились ремонтировать их и изготавливать детали, необходимые для поддержания двигателей в рабочем состоянии.
«Иногда на изготовление какой-либо комплектующей уходит неделя, но деваться некуда. Помощи со стороны иностранных сервисов не будет, а боеготовность нужна всегда», — заявил источник.
Напомним, в четверг стало известно о появлении судоремонтного комплекса Черноморского флота в Сирии.
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Армия , РИА Новости
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