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Минобороны: у военных своя сотовая связь 

Ura.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минобороны создает роты, в которых будут собственные ретрансляторы и антенны сотовой связи. Как заявили в оборонном ведомстве, средства связи выдерживают температуру от — 20 до плюс 50 градусов, обладают влагостойкостью, а также защищены устройством шифрования.
Собственную сотовую связь уже получили воинские части в Хабаровске и Новосибирске, рассказали источники в Минобороны «Известиям». Их военнослужащие могут за считанные минуты создавать локальные сети сотовой связи, а также подключатся к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30—40 километров от передвижной вышки.
Благодаря собственной связи, как утверждают ученые, военные получили право формировать закрытые зоны обмена информацией, они обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах.
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Армия , Войска , Министерство обороны , газета "Известия"
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