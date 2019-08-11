Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, на котором была установлена граната. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.
"Сегодня в 11:10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный БПЛА, несший на себе гранату ВОГ-17", — цитирует сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.
По данным пресс-службы, украинская армия пыталась провести беспилотник на территорию республики. В Народной милиции считают, что основной целью киевских силовиков был мирный населенный пункт Ленинское.
На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР. Тем не менее, 31 июля на встрече в Минске участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины констатировали значительное улучшение обстановки в зоне конфликта с введением 21 июля режима прекращения огня и договорились продолжить решение наиболее насущных проблем урегулирования.
ТАСС: последние новости
Российские военные полицейские победили в конкурсе "Страж порядка" на АрМИ-2019 Российские десантники установили рекорд в ориентировании на конкурсе Армейских игр Американские F-22 вылетали на сопровождение двух Ту-95 ВКС РФ близ Аляски
Комментарии1
Армия , Оружие , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России71
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России3
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины138
Опубликованы письма крымчан о жизни в России2
Ницой сказала, что уничтожит Украину272
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
00:38
Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей
Происшествия
00:56
Захарова высмеяла новую инициативу Киева
Политика
00:33
Медведев опубликовал видео с щенком алабая
Политика Другое
01:54
Ницой сказала, что уничтожит Украину
В мире Украина
00:30
Массовая драка в Москве парализовала дорожное движение
Происшествия
01:03
Раскрыты доходы российских блогеров
Шоу-бизнес
05:23
«Подсылали экстрасенса»: почему Вангу обвиняли в работе на КГБ
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение