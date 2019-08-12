Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в эфире НСН прокомментировал прогноз американского профессора Лайла Голдстайна, который предрек НАТО поражение в случае морского столкновения с Россией.
Ранее Голдстайн в статье для National Interest написал о том, что США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку риски таких маневров недооценены. По его словам, в водах Азовского моря и вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается большое количество мин времен Второй мировой войны, при этом случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО может спровоцировать столкновение с Россией на море, которое грозит обернуться для сил альянса полным поражением.
"Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину — и пошли! И почему сразу война?" — заявил Святашов.
По его словам, американский эксперт является "фантастом", а не военным. "Голливуд! Предположения из разряда детских игр", — отметил вице-адмирал.
При этом он порекомендовал прекратить фантазировать на тему войны с Россией.
"Развязать войну — это у них руки чешутся. Они на своей территории ни одного вражеского снаряда не разминировали. А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчет победителя… Должен победить разум", — заключил Святашов.