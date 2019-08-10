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Российская военная полиция выиграла конкурс АрМИ-2019 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские военные полицейские одержали победу на конкурсе "Страж порядка" Армейских международных игр, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Команда военных полицейских из России в упорной борьбе победила коллег из Ирана и Армении в "Гонке героев" — финальном этапе состязаний АрМИ-2019 "Страж порядка", став таким образом победителем соревнований", — сообщили в военном ведомстве.
Второе место завоевала команда Ирана, третье место — у Армении.
По информации Минобороны, на финальном этапе военнослужащие пробежали полосу препятствий длиной 12 км, преодолев 53 препятствия различной сложности, большинство из которых сконструировано так, что пройти их можно только в составе команды.
Конкурс "Страж порядка" прошел в четыре этапа: прохождение огневого рубежа, преодоление препятствий, гонка патрульных нарядов и командная "Гонка героев".
В конкурсе приняли участие команды из России, Ирана и Армении.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Армения , Иран
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