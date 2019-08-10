Синоптик оценил сообщения об использовании США климатического оружия против России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что непогоду в России могло вызвать применение «вашингтонским обкомом» климатического оружия.

«Во-первых: это все, мягко выражаясь, бред. Во-вторых: самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тишковец пояснил, что климатические изменения связаны с глобальным потеплением, «которое стирает грань между Арктикой и экватором». По словам специалиста, в направлении запад-восток переносы воздушных масс становятся слабее, в то время, как влияние севера и юга, наоборот, усиливается. В итоге получается, что в европейской части России холод и дожди, в то время как Сибирь «изнывает от зноя».

Специалист центра погоды «Фобос» напомнил, что именно Россия ранее лидировала по разработкам климатического метеорологического оружия. Сейчас такие технологии есть только у нескольких государств.

Тишковец подчеркнул, что если бы подобная технология была применена против России, люди об этом узнали бы.

«И у нас есть, что называется, «свой ответ Чемберлену», — подчеркнул специалист.

Бывший метеоролог рассказал о принципах работы климатического оружия. По его словам, на Аляске и в Норвегии расположены станции, которые занимаются периодической бомбардировкой верхних слоев атмосферы. В ионосфере формируется плазменное облако, нагревающееся до 4-5 тыс. градусов. Эта энергия проецируется на определенные районы, в результате чего появляются блокирующие антициклоны или усиливаются циклонические вихри, несущие значительные изменения в климате, объяснил он.

«Они, конечно, этим балуются, но таких вот прямых доказательств ни у кого нет. Это самая-самая закрытая часть пентагоновских программ», — добавил Тишковец.

В августе прошлого года ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр не исключила, что ураган, обрушившийся на центр Москвы, является следствием испытания властями «климатического оружия».