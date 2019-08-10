Синоптик оценил сообщения о климатическом оружии США

Синоптик назвал «бредом» предположение, что США используют против России климатическое оружие.

«Это все, мягко выражаясь, бред… Самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Говорит Москва».

По словам Тишковца, изменения климата связаны с глобальным потеплением, «которое стирает грань между Арктикой и экватором». В итоге мы наблюдаем холод и дожди в центральной России, и жару в Сибири.

Тишковец добавил, что если бы климатическое оружие применили против России, об этом сразу бы стало известно.

При этом он рассказал о станциях Пентагона на Аляске и в Норвегии, которые искусственно меняют климат в заданном регионе. Станции периодически бомбардируют верхние слои атмосферы, формируя плазменное облако с температурой до 5 тысяч градусов. Эта энергия проецируется на определенные районы. В итоге появляются антициклоны или циклонические вихри. Происходят значительные изменения в климате.

«Это самая-самая закрытая часть пентагоновских программ», — пояснил Тишковец.

Он также отметил, что Россия — один из мировых лидеров по разработкам климатического метеорологического оружия. Возможно, именно это сдерживает США.

«У нас есть, что называется, «свой ответ Чемберлену», — сказал синоптик.

Ранее один из российских депутатов заявил, что «вашингтонский обком» мог повлиять на погоду в нашей стране, поскольку лето выдалось очень странным и непредсказуемым.