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Синоптик оценил сообщения о климатическом оружии США 

Рамблер + ещё 12 14 минут назад
Фото: ТАСС
Синоптик назвал «бредом» предположение, что США используют против России климатическое оружие.
«Это все, мягко выражаясь, бред… Самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Говорит Москва».
США обвинили в применении против России климатического оружия
По словам Тишковца, изменения климата связаны с глобальным потеплением, «которое стирает грань между Арктикой и экватором». В итоге мы наблюдаем холод и дожди в центральной России, и жару в Сибири.
Тишковец добавил, что если бы климатическое оружие применили против России, об этом сразу бы стало известно.
При этом он рассказал о станциях Пентагона на Аляске и в Норвегии, которые искусственно меняют климат в заданном регионе. Станции периодически бомбардируют верхние слои атмосферы, формируя плазменное облако с температурой до 5 тысяч градусов. Эта энергия проецируется на определенные районы. В итоге появляются антициклоны или циклонические вихри. Происходят значительные изменения в климате.
«Это самая-самая закрытая часть пентагоновских программ», — пояснил Тишковец.
Он также отметил, что Россия — один из мировых лидеров по разработкам климатического метеорологического оружия. Возможно, именно это сдерживает США.
«У нас есть, что называется, «свой ответ Чемберлену», — сказал синоптик.
Ранее один из российских депутатов заявил, что «вашингтонский обком» мог повлиять на погоду в нашей стране, поскольку лето выдалось очень странным и непредсказуемым.
Комментарии23
Армия , Оружие , Погода , Москва , США
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