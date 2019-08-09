В Госдуме заподозрили США в испытании климатического оружия

Как отмечает чиновник, по всей стране в этом году не задалось лето. Также он напомнил про штормовые ливни в столице и пожары в Сибири.

«Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них там гиперзвуковых ракет, и они не знают, что делать. И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. Мы же все понимаем, что такого лета не может быть», — рассказал Журавлев.

Он также допускает, что Запад причастен к погодным аномалиям в России. Парламентарий считает, что Америка и Европа не может смириться с военной мощью РФ.

По словам журавлева, на территории России вовсю работает «вашингтонский обком». Поэтому продолжает он, необходимо с полной серьезностью отнестись к нынешней ситуации, пишет «Федеральное агентство новостей».

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