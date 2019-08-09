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В Госдуме заподозрили США в испытании климатического оружия 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский
Непогоду в России объяснили возможным применением климатического оружия. С таким предположением выступил депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев.
Как отмечает чиновник, по всей стране в этом году не задалось лето. Также он напомнил про штормовые ливни в столице и пожары в Сибири.
«Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них там гиперзвуковых ракет, и они не знают, что делать. И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. Мы же все понимаем, что такого лета не может быть», — рассказал Журавлев.
Он также допускает, что Запад причастен к погодным аномалиям в России. Парламентарий считает, что Америка и Европа не может смириться с военной мощью РФ.
По словам журавлева, на территории России вовсю работает «вашингтонский обком». Поэтому продолжает он, необходимо с полной серьезностью отнестись к нынешней ситуации, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее Онищенко обеспокоился возрастом рождения первенца в России. Согласно статистике, первенец у россиянок появляется в 26 лет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии
Армия , Оружие , Алексей Журавлев , Госдума , РИА ФАН , США
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