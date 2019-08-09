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Китай выбрал сторону в конфликте ядерных держав 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Китай будет продолжать поддерживать Пакистан в защите его интересов на фоне обострения в Кашмире. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.
«Китай продолжит поддерживать Пакистан в защите его законных прав и интересов, а также будет выступать за справедливость в отношении Пакистана на международной арене», — заявил дипломат.
Он добавил, что вопрос Кашмира является проблемой еще с колониальных времен и должен быть мирно урегулирован на основе Устава ООН.
5 августа Индия объявила об отмене особого статуса северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.
Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.
Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.
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Комментарии
Армия , ООН , ИТАР-ТАСС , Китай , Пакистан
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