В Сети появилось видео применения немецкой крылатой авиаракеты

В интернете опубликовано видео применения крылатой авиаракеты Taurus.

В ролике Бундесвера демонстрируется сброс ракеты, снятый снаружи и изнутри самолета, ее полет над морем и побережьем и попадание в цель. Мишень при этом разносит на куски.

Также показано схематичное изображение ракеты, использование ею в полете радара и особенности нанесения удара сверху.

В пояснении к видео отмечается, что Taurus является одной из самых современных ракет Люфтваффе, которая позволяет авиации наносить удар, не входя в зону действия ПВО противника. Дальность действия этого оружия — до 500 километров. Оно способно уничтожать не только наземные цели, но и бункеры.