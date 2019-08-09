Су-27 и Су-24МР провели учения над нейтральными водами Черного моря

Самолеты фронтовой авиации 4-й армии ВВС и ПВО отработали в нейтральных водах Черного моря поиск и уничтожение надводных целей. В маневрах участвовали истребители Су-27 и бомбардировщики Су-24МР морской авиации Черноморского флота.

Полеты проходили в условиях максимально приближенных к реальной обстановке: координаты района целей и полетные задания пилоты получили уже в воздухе.

"Пара самолетов-разведчиков выполнила поиск корабельной группы и во взаимодействии с истребителями нанесла условный ракетно-бомбовый удар по выявленным целям", — сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

В двустороннем учении задействованы части морской авиации, ПВО общевойсковых армий, а также береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего задействовано более двух тысяч военнослужащих, порядка 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.

Отметим, что маневры ВКС проходят на фоне захода в акваторию Черного моря американского ракетного эсминца Porter. Непосредственный контроль за действиями корабля США осуществляет сторожевик Черноморского флота "Сметливый".