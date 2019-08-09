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Российские военные разрабатывают керамическую броню 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Ferra.ru
«Военно-промышленная компания» разрабатывает собственную марку недорогой броневой стали, а также свою собственную бронекерамику. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.
Новая бронесталь должна стать недорогим аналогом зарубежных образцов. По керамике Красовицкий пояснил:
«"Мы работаем со многими нашими контрагентами, сегодня мы получили задачу рассмотреть возможность производства керамической брони. И это тоже направление, которое мы будем развивать».
Красовицкий подчеркнул, что в области бронекерамики компания обладает определенными компетенциями: «По керамике у нас, во-первых, есть собственные производители внутри большого нашего холдинга, а также, естественно, будем использовать опыт наших контрагентов».
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Армия , ВПК
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