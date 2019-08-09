Украина и США обсуждают условия новых поставок Вашингтоном противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. По его словам, американское руководство готово продать Киеву ракетные комплексы, запрос на продажу которых сделало украинское правительство, передаёт агентство «УНИАН».
Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий, — сообщил он.
В январе этого года на Украине был принят закон, позволяющий Минобороны страны закупать вооружения за границей напрямую, без посредников. Это поможет ускорить процесс закупок и сэкономит Киеву средства.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности.