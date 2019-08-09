Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина и США договариваются о новых ракетных поставках 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr/wikimedia.org
Украина и США обсуждают условия новых поставок Вашингтоном противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. По его словам, американское руководство готово продать Киеву ракетные комплексы, запрос на продажу которых сделало украинское правительство, передаёт агентство «УНИАН».
Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий, — сообщил он.
В январе этого года на Украине был принят закон, позволяющий Минобороны страны закупать вооружения за границей напрямую, без посредников. Это поможет ускорить процесс закупок и сэкономит Киеву средства.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности.
News.ru: последние новости
Истребители США подняли по тревоге из-за российских Ту-95 у Аляски Эксперт назвал преимущества Су-57 перед американскими F-22 и F-35 Минобороны задействовало в Сибири военные самолёты
Армия , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , Правительство Украины , УНИАН , Киев , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Подняли, сфоткали и спрятали»: «патриоты Украины» насмешили соцсети
Украина объяснила пролет самолета из России56
«Мочиться в вино и боржоми»: Гварамия выдвинули обвинения170
«Друг Путина» намерен захватить власть в Италии87
Тайная сторона жизни Аллы Вербер13
Видео
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
00:44
«Подняли, сфоткали и спрятали»: «патриоты Украины» насмешили соцсети
Украина В мире
00:38
Украина объяснила пролет самолета из России
В мире Украина
05:13
Опасность сохраняется: что шторм сделал с Москвой
Погода Новости Москвы
00:31
Россия отреагировала на «захват» Японией Курил
Азия В мире
00:35
«Этот человек не понимает намеков»
В мире СНГ
01:09
Зеленский не договорился с Варфоломеем
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение