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С тяпкой наперевес. Солдат бундесвера отправили на прополку сорняков 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: РИА Новости
На фоне постоянных утечек о серьезных проблемах в рядах немецкой армии, которые почти каждый день всплывают в местных СМИ, в бундесвере решили поработать над имиджем вооруженных сил весьма неожиданным способом. Как передает Die Welt, целое пехотное подразделение было направлено на выполнение специальной миссии по уничтожению сурового врага в лице… сорняков.
Почти сотню солдат 413-го пехотного стрелкового батальона из казарм города Торгелов (земля Мекленбург — Передняя Померания) перебросили на популярный морской курорт Иккермюнде в Щецинском заливе. Молодым бойцам при полном обмундировании вместо оружия выдали мотыги, лопаты, тяпки и скребки, с помощью которых они приступили к прополке расплодившихся повсюду сорняков, а заодно и к очистке исторической брусчатки от налипшей жевательной резинки и прочего мусора, который явно не красит город в разгар туристического сезона. У мэрии в этой истории свой интерес: местные власти активно включились в борьбу с глифосатом, популярным средством от сорняков, чьи противники и сторонники вот уже несколько лет воюют друг с другом внутри Германии и за ее пределами. Отныне уничтожать дикие растения в Иккермюнде позволено только вручную, ну а рук, естественно, не хватает. Правда, командование батальона уверяет, что в следующем году его служащие все же отставят мотыги в сторону и вернутся к непосредственным обязанностям в рамках военной службы.
Молодым бойцам бундесвера вместо оружия выдали мотыги, лопаты, тяпки и скребки
Тем временем стало известно, какие суммы тратит министерство обороны ФРГ на оплату услуг внешних консультантов. Только за первое полугодие 2019 года на эти цели ушло 155 миллионов евро — данные были раскрыты по запросу фракции "левых". Оказалось, что оборонное ведомство обходится налогоплательщикам дороже остальных 13 министерств, вместе взятых: на них приходится 178 миллионов евро. Из них меньше всего заплатило советникам со стороны минобразования — 234 тысячи евро. Для сравнения: в 2014 году общие расходы правительства Германии на консультантов-подрядчиков составили 63 миллиона евро.
Что касается непосредственно минобороны, то львиная доля всей суммы — 109 миллионов — была переведена IT-компании, обслуживающей бундесвер. Прежде его траты были скромнее: за весь 2016 год эта статья бюджета составила 150 миллионов евро. Но даже тогда, передает Die Welt, "аудиторы пришли к выводу, что обоснованность консалтинга не была доказана — как и целесообразность найма таких дорогих советников".
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Армия , Войска , Министерство обороны , Минобрнауки , Die Welt , Торгелов
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