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Впервые показано применение «Кинжала» 

Рамблер + ещё 10 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали российской публике.
Раскрыта точность «Кинжала»
Комплекс «Кинжал» и истребители пятого поколения Су-57 участвовали в конкурсе «Авиадартс» на полигоне Дубровичи. Конкурс проходит в рамках Армейских международных игр, передает РИА Новости.
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал" и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации», — сообщили организаторы конкурса
Эксперты говорят, что «Кинжал» является авиационным вариантом комплекса «Искандер».
Впервые о «Кинжале» сообщил президент РФ Владимир Путин в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Функции боевой платформы для "Кинжала" выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Сама ракета летит с гиперзвуковой скоростью, маневрируя по всей траектории полёта. Это позволяет «Кинжалу» преодолеть все возможные на сегодня системы ПРО.
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Армия , Оружие , Владимир Путин , РИА Новости
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