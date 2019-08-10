Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

В авиашоу, которое прошло на полигоне Дубровичи, приняли участие два вооруженных ракетами истребителя МиГ-31К. Они должны были «прикрывать» штурмовиков и бомбардировщиков, пока те били авиабомбами по батарее ЗРК условного противника, передает РИА «Новости».

На полигоне было установлено около 60 целей двенадцати типов. В конкурсе «Авиадартс» в этом году участвуют команды Китая, Белоруссии, Казахстана и России.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек.