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Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
В авиашоу, которое прошло на полигоне Дубровичи, приняли участие два вооруженных ракетами истребителя МиГ-31К. Они должны были «прикрывать» штурмовиков и бомбардировщиков, пока те били авиабомбами по батарее ЗРК условного противника, передает РИА «Новости».
На полигоне было установлено около 60 целей двенадцати типов. В конкурсе «Авиадартс» в этом году участвуют команды Китая, Белоруссии, Казахстана и России.
Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек.
Напомним, в мае президент России Владимир Путин предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвуковой установки «Кинжал», подчеркнув, что «именно такие виды оружия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота».
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Комментарии1
Армия , Оружие , Владимир Путин , РИА Новости
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