США перехватили российские Ту-95

Американские истребители подняли для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски Канады . Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Два F-22, два истребителя CF-18 при поддержке E-3 Sentry, KC-135 Stratotanker и заправщика C-130 из состава сил NORAD 8 августа успешно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Российские самолеты оставались в международном пространстве и не пересекали воздушное пространство США и Канады, отметили в NORAD.

В начале августа американские истребители засекли и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142, проводивших полет у берегов североамериканского континента.