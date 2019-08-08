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США перехватили российские Ту-95 

Рамблер + ещё 2 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Американские истребители подняли для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Эксперт назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95
«Два F-22, два истребителя CF-18 при поддержке E-3 Sentry, KC-135 Stratotanker и заправщика C-130 из состава сил NORAD 8 августа успешно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Российские самолеты оставались в международном пространстве и не пересекали воздушное пространство США и Канады, отметили в NORAD.
В начале августа американские истребители засекли и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142, проводивших полет у берегов североамериканского континента.
Армия , Войска , РИА Новости , Аляска , Канада , США
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