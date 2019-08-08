Ветеран «Альфы» назвал позором спецоперацию в Киргизии

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров назвал операцию по задержанию экс-президента Киргизии позором для местных спецслужб.

«Эта операция вызывает большие вопросы о подготовке спецназа Киргизии. Если, как уверяют сторонники экс-президента, они, вооруженные палками, камнями, пленили шестерых человек (из числа спецназовцев), то комментарии излишни», — заявил он РИА «Новости».

По мнению Гончарова, спецоперация не была продумана, а спецназовцы действовали нерешительно и не знали, чью сторону занять.

Операция по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева началась в среду, в ней принимали участие около 2 тысяч силовиков. Сотрудники спецназа трижды пытались штурмовать резиденцию Атамбаева, но встречали сопротивление со стороны его сторонников, которые кидали в силовиков палки и камни, блокировали доступ к дому экс-президента и перекрывали дороги. В столкновениях пострадали более 40 человек, один спецназовец скончался в результате ранения из снайперской винтовки, глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии. В четверг днем после почти суток противостояния Алмазбек Атамбаев сдался правоохранителям.