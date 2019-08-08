Названо возможное предназначение взорвавшейся на полигоне ВМФ ракеты

Взрыв на полигоне в Архангельской области мог произойти во время испытаний двигателя стратегической ракеты для подлодок, предположил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов

Для подобной ракеты, скорее всего, мог быть разработан жидкостный двигатель, пояснил Попов, передает «Интерфакс». В то же время адмирал подчеркнул, что не знает наверняка, какая это была ракета.

Ранее стало известно, что участок Белого моря рядом с полигоном ВМФ, где произошел взрыв, закрыт на месяц для свободного плавания.

Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения Сергей Хатылев в комментарии для газеты ВЗГЛЯД предполагал, что причиной взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне могли быть человеческий фактор или плохое техническое состояние.