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Названо возможное предназначение взорвавшейся на полигоне ВМФ ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Взрыв на полигоне в Архангельской области мог произойти во время испытаний двигателя стратегической ракеты для подлодок, предположил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Для подобной ракеты, скорее всего, мог быть разработан жидкостный двигатель, пояснил Попов, передает «Интерфакс». В то же время адмирал подчеркнул, что не знает наверняка, какая это была ракета.
Ранее стало известно, что участок Белого моря рядом с полигоном ВМФ, где произошел взрыв, закрыт на месяц для свободного плавания.
Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения Сергей Хатылев в комментарии для газеты ВЗГЛЯД предполагал, что причиной взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне могли быть человеческий фактор или плохое техническое состояние.
Напомним, на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщается, что шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы различной степени тяжести, два специалиста скончались от полученных ранений.
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Комментарии2
Армия , Оружие , Вячеслав Попов , Сергей Хатылев , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Архангельская Область
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