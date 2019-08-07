NYT: США проиграют России войну

США проигрывают России ненастоящие войны и могут проиграть настоящую, заявил The New York Times военный эксперт Тимоти А. Уолтон.

По его словам, Москва в течение 10 лет нарушала условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. За это время она обзавелась более чем 100 ракет промежуточной дальности — наземного базирования с дальностью 3-5,5 тысячи километров.

Такие ракеты могут попадать точно в цель даже без использования боеголовок с ядерными зарядами, а это заметно повышает вероятность того, что они будут использованы во время реального конфликта.

США же все это время соблюдали условия ДРСМД и поэтому не имеют неядерных ракет наземного базирования, иметь которые договор запрещает.

Нет у американских военных и систем защиты от таких ракет в достаточном количестве. По этим причинам Соединенные Штаты уже сейчас проигрывают России войны на симуляторах для моделирования военных действий и могут проиграть настоящую в будущем.