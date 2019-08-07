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Киев связал уничтожение украинских Ил-76 с РФ 

Рамблер 35 минут назад
Уничтожение в Ливии украинского самолета Ил-76 является очередной попыткой России дискредитировать Украину и обвинить ее в торговле оружием. Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.
Золотухин напомнил, что это уже третий самолет украинских авиакомпаний, уничтоженный в Ливии за последнее время. По его словам, все три эпизода связаны между собой.
«Есть все основания полагать, что без Кремля там не обошлось», — заявил он.
По его словам, в русскоязычных блогах постоянно муссируется информация, что украинские Ил-76 перевозили оружие. Эти слухи «выдумываются и подтасовываются Российской Федерацией».
«А после того, как словам перестали верить, РФ действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию какими-то "аргументами"», — заявил Золотухин.
По словам замминистра, погибшие самолеты принадлежат частным лицам, которые не нарушали никакого эмбарго.
«В рамках украинского и международного законодательства у них есть право предоставлять услуги, в том числе организациям Красного Креста и Полумесяца», — пояснил он.
28 июля в Ливии были уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76, принадлежавших частной украинской компании. 6 августа в аэропорту Мисурата был взорван самолет Ил-76ТД.
Комментарии109
Армия , Видео , Войска , Оружие , Украина , Дмитрий Золотухин , Международный комитет Красного Креста , Киев , Ливия
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