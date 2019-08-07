В Польше флот России назвали самым аварийным в мире

Военно-морской флот (ВМФ) России находится в настолько ужасающем состоянии, что угрожает сам себе, пишет польский журнал Polityka.

«Последний пожар на сверхсекретной подводной лодке АС-31 заставил мир осознать, что российский флот представляет собой реальную угрозу. Не из-за его боевой мощи, а из-за его состояния. Он в основном угрожает самому себе, но в неблагоприятных обстоятельствах это может привести к бедам в глобальном масштабе», — полагает еженедельник.

Согласно данным издания, аварии на флоте в XXI веке во всем мире привели к смерти 294 моряков, из которых российских — 156. Следом за Россией идет Китай (70 человек), Аргентина (44) и Индия (19). В последнем случае журнал напоминает, что индийцы погибли на корабле российского производства. Завершают список два британца, американец, канадец и эквадорец.

Отмечается, что всего в мире затонуло двеять атомных подводных лодок (АПЛ), из которых семь — советские (российские) и две — американские, а на дне океана находятся 11 ядерных реакторов, из которых девять — советских (российских) и два — американских.

«В XXI веке затонуло только две атомные подводные лодки — обе русские», — пишет еженедельник.

Согласно журналу, «ВМФ России — это просто тень старой власти».

В июле президент России Владимир Путин заявил, что ВМФ способен дать отпор любому агрессору.

В том же месяце Институт морских исследований (Норвегия) сообщил, что максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей в апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превышает норму.