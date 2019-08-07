Северный флот может стать «пятым военным округом» в России

Северный флот наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России — соответствующий проект указа опубликован в среду на портале проектов нормативных актов.

Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу могут приравнять к военному округу.

"Применительно к новым организационно-штатной структуре и системе управления ВС РФ Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения", — отмечается в пояснительной записке к проекту, разработанному Минобороны.

По мнению авторов документа, новация позволит, в том числе, "усовершенствовать взаимодействие … при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".

Сейчас военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.