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Северный флот может стать «пятым военным округом» в России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Северный флот наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России — соответствующий проект указа опубликован в среду на портале проектов нормативных актов.
Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу могут приравнять к военному округу.
"Применительно к новым организационно-штатной структуре и системе управления ВС РФ Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения", — отмечается в пояснительной записке к проекту, разработанному Минобороны.
По мнению авторов документа, новация позволит, в том числе, "усовершенствовать взаимодействие … при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".
Сейчас военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.
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