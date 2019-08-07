В США продают частный истребитель МиГ-29

Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 из частной коллекции Пола Аллена многие эксперты называют лучшим из всех сохранившихся к нынешнему времени экземпляров самолёта, причём не только частных. Известный своей любовью к авиационной технике, скончавшийся в октябре прошлого года Аллен успел собрать впечатляющую коллекцию самых разнообразных самолётов и летательных аппаратов.

Многие из них хранятся в Музее истории авиации и бронетехники в городе Эверетт штата Вашингтон — как и двухместный МиГ-29, который был выпущен в 1989 году и эксплуатировался в советских войсках. Затем самолёт достался ВВС Украины, однако через некоторое время он был подвергнут демилитаризации и выставлен на продажу в 2005 году. Его приобрёл руководитель Фонда истории авиации Джон Сешнс и привёз в США.

После длительного путешествия из Украины в США через Гонконг, где из-за проблем с документами истребитель конфисковала таможня, самолёт подвергся тщательному восстановлению и реставрации. В 2011 году МиГ-29 в превосходном состоянии был продан совладельцу компании Microsoft Полу Аллену. Сумма сделки до сих пор хранится в тайне. После смерти предпринимателя его наследники решили распродать коллекцию.