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В США продают частный истребитель МиГ-29 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
В США выставлен на продажу истребитель МиГ-29, который когда-то принадлежал ВВС Украины, а затем попал в руки бывшего совладельца американской компании Microsoft Пола Аллена.
Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 из частной коллекции Пола Аллена многие эксперты называют лучшим из всех сохранившихся к нынешнему времени экземпляров самолёта, причём не только частных. Известный своей любовью к авиационной технике, скончавшийся в октябре прошлого года Аллен успел собрать впечатляющую коллекцию самых разнообразных самолётов и летательных аппаратов.
Многие из них хранятся в Музее истории авиации и бронетехники в городе Эверетт штата Вашингтон — как и двухместный МиГ-29, который был выпущен в 1989 году и эксплуатировался в советских войсках. Затем самолёт достался ВВС Украины, однако через некоторое время он был подвергнут демилитаризации и выставлен на продажу в 2005 году. Его приобрёл руководитель Фонда истории авиации Джон Сешнс и привёз в США.
После длительного путешествия из Украины в США через Гонконг, где из-за проблем с документами истребитель конфисковала таможня, самолёт подвергся тщательному восстановлению и реставрации. В 2011 году МиГ-29 в превосходном состоянии был продан совладельцу компании Microsoft Полу Аллену. Сумма сделки до сих пор хранится в тайне. После смерти предпринимателя его наследники решили распродать коллекцию.
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Комментарии
Армия , Оружие , Пол Аллен , Microsoft , США
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