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США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: U.S. Air Force
Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.
Издание отмечает, что в ходе тестов силовой агрегат, проработав в общей сложности 30 минут, развил максимальную тягу 58 килоньютонов, что отвечало бы скорости в 4 числа Маха. В длину протестированный двигатель достигает 5,5 метра, что отвечает стандартному размеру силового агрегата для истребителя. Конкретные сроки проведения тестов не раскрываются.
The Drive напоминает, что силовой агрегат F110-GE-129 американского истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon способен развивать тягу 131 килоньютонов, тогда как двигатель SJY61 испытываемой ВВС в 2003-2013 годах перспективной гиперзвуковой ракеты X-51A Waverider — от 1,8 до 4,4 килоньютона.
В июне американская военно-промышленная компания Raytheon накануне открытия авиакосмического салона Paris Air Show 2019 (Франция) анонсировала перспективную гиперзвуковую ракету, которая получит ГПВРД.
В марте прошлого года американский журнал The National Interest написал, что российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» из-за отсутствия ГПВРД нельзя считать полноценным гиперзвуковым оружием.
В январе 2018 года конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов заявил, что российским разработчикам гиперзвукового оружия предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере.
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Армия , Оружие , The National Interest , США
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