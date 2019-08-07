«Заметным» воздухозаборникам Су-57 дали объяснение

В российском истребителе пятого поколения Су-57 используются прямые, а не S-образные воздухозаборники, поскольку первая конструкция позволяет повысить мощность двигателя за счет большего расхода воздуха и получить внутренние отсеки для ракетно-бомбового вооружения большего объема, пишет «Свободная пресса».

В издании отмечают, что воздухозаборники с прямыми воздуховодами у Су-57 «не столь и сильно снижают малозаметность».

Тем не менее, говорится в материале «Свободной прессы», у истребителя предстоит изменить геометрию сопла, сделав его плоским.

«Что логично при переходе с одного двигателя на другой. Тем самым убиваются два зайца — снижается заметность и в радиолокационном, и в инфракрасном спектрах», — пишет издание.

В июле сообщалось, что Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter).