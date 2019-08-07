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«Заметным» воздухозаборникам Су-57 дали объяснение 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: ТАСС
В российском истребителе пятого поколения Су-57 используются прямые, а не S-образные воздухозаборники, поскольку первая конструкция позволяет повысить мощность двигателя за счет большего расхода воздуха и получить внутренние отсеки для ракетно-бомбового вооружения большего объема, пишет «Свободная пресса».
В издании отмечают, что воздухозаборники с прямыми воздуховодами у Су-57 «не столь и сильно снижают малозаметность».
Тем не менее, говорится в материале «Свободной прессы», у истребителя предстоит изменить геометрию сопла, сделав его плоским.
«Что логично при переходе с одного двигателя на другой. Тем самым убиваются два зайца — снижается заметность и в радиолокационном, и в инфракрасном спектрах», — пишет издание.
В июле сообщалось, что Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter).
В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийным Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа АЛ-41Ф-1, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа («изделие 30»).
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Армия , Оружие , Юрий Борисов
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