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В Киеве заявили об уничтожении в Ливии украинского Ил-76 с гуманитарным грузом 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
В аэропорту Мисурата в Ливии ударами с беспилотников уничтожен Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс», который перевозил гуманитарный груз Международной организации Красного Креста, заявила директор компании Елена Малахова. Информацию подтвердили в МИД Украины.
В МИД Украины заявили, что самолет транспортировал гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Утверждается, что разрешения на перевозку у компании имелись, сообщает Liga.net.
«В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место», — сообщили в МИД.
Малахова заявила, что самолет летел из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом. В 3.17 мск началась выгрузка товара, однако самолет был обстрелян при помощи беспилотников. Когда первый снаряд попал в крыло, часть экипажа уже покинула борт. Несколько человек успели эвакуироваться после начала обстрела. Сейчас экипаж в безопасности. Самолет полностью уничтожен.
Малахова также отметила, что второй дрон в это время якобы производил фото— и видеофиксацию, а через 40 минут после инцидента, по ее словам, материалы уже появились на сайтах российских СМИ и блогеров. Она связала это с тем, что Москва якобы поддерживает генерала Хафтара.
Сейчас компания с помощью украинского консульства пытается вернуть экипаж из восьми человек на Украину.
Ранее была опровергнута возможная связь уничтоженного в Ливии Ил-76 с Россией.
В конце июля появились сообщения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии — утверждалось, что они якобы были зафрахтованы ОАЭ и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие. Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках.
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Армия , Украина , Елена Малахова , МИД , Международный комитет Красного Креста , Деловая газета "Взгляд" , Киев , Ливия
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