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Иран вооружился «умными» ракетами 

Ferra.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: AFP
Министр обороны Ирана Амир Хатами провел демонстрацию «умных» управляемых ракет «Ясин», «Балабан» и «Гаем», передает иранский англоязычный телеканал Press TV.
Так, ракета «Балабан» имеет складывающиеся крылья, предназначенные для увеличения дальности полета. Также этому способствует навигационная система GPS/INS. Вторая разработка Ирана, ракета «Ясин», имеет дальность поражения цели на расстоянии более 50 км. Ракета «Гаем» разработана для более точечных ударов: ее вероятное отклонение от цели составляет не более 50 см. Все три ракеты могут быть установлены на истребителях, вертолетах и беспилотных летательных аппаратах.
Напомним, что за последние несколько лет Иран смог добиться заметных успехов. Так, страна умудрилась совершить прорыв в собственном оборонном секторе, несмотря на санкции и экономическое давление со стороны Запада.
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Армия , Оружие , Амир Хатами , Иран
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