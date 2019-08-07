Иран вооружился «умными» ракетами

Министр обороны Ирана Амир Хатами провел демонстрацию «умных» управляемых ракет «Ясин», «Балабан» и «Гаем», передает иранский англоязычный телеканал Press TV.

Так, ракета «Балабан» имеет складывающиеся крылья, предназначенные для увеличения дальности полета. Также этому способствует навигационная система GPS/INS. Вторая разработка Ирана, ракета «Ясин», имеет дальность поражения цели на расстоянии более 50 км. Ракета «Гаем» разработана для более точечных ударов: ее вероятное отклонение от цели составляет не более 50 см. Все три ракеты могут быть установлены на истребителях, вертолетах и беспилотных летательных аппаратах.

Напомним, что за последние несколько лет Иран смог добиться заметных успехов. Так, страна умудрилась совершить прорыв в собственном оборонном секторе, несмотря на санкции и экономическое давление со стороны Запада.