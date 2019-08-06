Во вторник в Донбассе погибли четыре украинских силовика якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев, заявила пресс-служба министерства обороны Украины.
Утверждается, что ополченцы обстреливали позиции украинских военных вблизи Богдановки Донецкой области из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позже, заявляет минобороны Украины, якобы начались обстрелы Павлополя из РПГ, сообщает «112 Украина».
При обстрелах, заявили в минобороны, погибли четверо украинских военных.
Украинские силовики регулярно обстреливают мирные кварталы донбасских республик. Так, накануне была повреждена школа в Горловке.
21 июля в Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие.