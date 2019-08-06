Четверо украинских военных погибли в Донбассе

Минобороны Украины сообщило, что 6 августа, вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе убиты четверо военнослужащих ВСУ.

«С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью», — приводит Интерфакс слова полковника Дмитрия Гуцуляка из пресс-центра Минобороны Украины.

Обстоятельства гибели украинских военнослужащих представитель Минобороны не уточнил.

Ранее в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжёлого вооружения украинских силовиков.