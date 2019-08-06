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Четверо украинских военных погибли в Донбассе 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны Украины сообщило, что 6 августа, вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе убиты четверо военнослужащих ВСУ.
«С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью», — приводит Интерфакс слова полковника Дмитрия Гуцуляка из пресс-центра Минобороны Украины.
Обстоятельства гибели украинских военнослужащих представитель Минобороны не уточнил.
Ранее в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжёлого вооружения украинских силовиков.
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Армия , Войска , Конфликты , Министерство обороны , Интерфакс
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