Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В игре от обороны Китай не победит США 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Центра изучения стран Дальнего Востока рассказал НСН, почему Пекин обвинил Вашингтон в распаде Договора о ликвидации РСМД.
Китай обвинил Соединенные Штаты в распаде Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Фу Цун назвал заявления Вашингтона о якобы нарушении договора Россией «отговоркой для выхода из соглашения».
По его словам, Соединенные Штаты желают «развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал». При этом Фу Цун добавил, что если Вашингтон разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «Китай не будет стоять в стороне» и пойдет на «контрмеры».
В эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал, чем обусловлена такая позиция Китая.
США затевают, Китай догоняет. Нужна ли России трехсторонняя ядерная сделка «Соединенные Штаты делают из Вьетнама вторую Японию. Естественно, что в этих условиях американцы готовы прибегнуть и к экономическому давлению. Что касается ДРСМД, он имел смысл в те годы, когда Советский Союз был равновелик Соединенным Штатам и когда Советский Союз на любые действия США мог адекватно ответить. Сегодня Россия адекватно ответить на это, будем говорить честно, не может. Выход из этого договора в настоящее время отвечает интересам Соединенных Штатов, он вписывается в глобальную американскую стратегию — стратегию отхода от политики глобализации, потому что мир к этой политике, как оказалось, не готов. Соответственно, Китай должен предпринимать ответные меры для того, чтобы производство из страны не ушло. Неслучайно в Китае переписали Конституцию, теперь председатель КНР может пожизненно занимать эту должность. Неслучайно вводятся социальные кредиты. Китай пытается защититься от действий США. Но пока Китай действует от обороны, а как показывает опыт, выигрывают обычно те, кто находится в атаке», — заметил эксперт.
Напомним, что российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года прекратил свое существование 2 августа 2019 года после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Япония выразила протест из-за учений России на Курилах На Балтике начались учения «Океанский щит — 2019» Шойгу повысил в два раза оклад ряду категорий контрактников
Комментарии
Армия , Оружие , США , МИД , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег США422
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео24
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»101
Москва решила «спрятать» спорную ракету10
В провале учений НАТО обвинили Россию318
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:17
Москва решила «спрятать» спорную ракету
Оружие Политика
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение