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Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Ocean Outreach / YouTube
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Live Science.
Судно затонуло на глубине 820 метров у побережья Алеутских островов, при этом погибли 70 моряков. Фрагмент подводной лодки обнаружили с помощью автономных подводных аппаратов в рамках проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 субмарин, пропавших во время Второй мировой войны.
USS Grunion вошла в строй 11 апреля 1942 года. В июне 1942 года подводная лодка была отправлена на Алеутские острова, которые с юга ограничивают Берингово море. Она сумела потопить два патрульных японских катера, а 30 июля была отозвана в Датч-Харбор (Аляска). По пути она исчезла, но была признана потерянной лишь 5 октября 1942 года.
Ранее, 4 мая 2019 года, сообщалось, что найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
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Армия , В мире , Наука и техника
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