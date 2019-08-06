В провале учений НАТО в Чёрном море обвинили Россию

Украинский политолог Михаил Гончар назвал военные учения Украины НАТО Sea Breeze — 2019, прошедшие в Чёрном море с 1 по 12 июля, полным провалом, завершившимся победой России

По его словам, Украина и НАТО были буквально вынуждены отступать в черноморской акватории из-за российских учений вблизи Крыма . Таким образом, Москва продемонстрировала, что никто не сможет «дать ей отпор» самостоятельно, тем более Украина.

"Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью, а Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений", — цитирует политолога «Федеральное агентство новостей».

При этом Гончар подчеркнул, что необходимо было «физически перекрывать территорию: выставлять корабли, а не рисовать линию на карте и отправлять в Росгидрографию координаты с „просьбой“ обратить внимание».