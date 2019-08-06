«Утерли сопли и отступили»: В провале учений НАТО обвинили Россию

Украинский политолог Михаил Гончар в интервью газете «День» заявил, что учения Sea Breeze-2019 на Черном море закончились победой России , так как военные Украины НАТО вынуждены были отступить.

Президент Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» Михаил Гончар пояснил изданию, что сценарий учений Sea Breeze-2019 пришлось изменить после того, как Россия заявила о проведении плановых учений.

«Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Это было сделано специально с провокативной целью. Результат — мы и НАТО «утерли сопли» и отступили, мол, не будем обострять ситуацию», — заявил политолог.

При этом Гончар подчеркнул, что «в ответ на игнорирование норм международного морского права» мировое сообщество «могло использовать недопущение российских судов в порты стран Европейского Союза и Северной Америки».

По данным ТАСС, Sea Breeze — 2019 проходили с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. В них принимали участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Украины. 5 июля стало известно, что отряд из 10 кораблей Черноморского флота России приступил «к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря».