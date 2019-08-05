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Россия призвала страны ООН не размещать оружие в космосе 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: © Роскосмос/Юрий Маленченко
Россия призвала все страны ООН объединиться на позиции неприятия любых планов по «вепонизации» космоса и удвоить усилия в поддержку международных мирных инициатив.
Соответствующее заявление, опубликованное на сайте российского МИД, сделано в связи с обнародованием космической оборонной стратегии Франции.
Отмечается, что Франция стала вторым государством после США, которое официально признало возможность возникновения вооружённого конфликта в космическом пространстве.
«При этом в ответ на «недружественные» или «враждебные» действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия, в том числе, как мы понимаем, и силового характера», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон объявил о создании военно-космического командования.
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Армия , Эммануэль Макрон , МИД , ООН
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