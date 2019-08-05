Названы характеристики ракет «Гром»

Производитель новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) «Гром» раскрыл их основные тактико-технические характеристики.

Как передает ТАСС, в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) рассказали об успешном завершении испытаний управляемой крылатой ракеты «Гром-Э1» и управляемого крылатого планирующего боеприпаса «Гром-Э2».

По словам производителей, «Гром-Э1» и «Гром-Э2» предназначены для вооружения боевых самолетов всех типов, включая истребитель Су-57, могут размещаться на авиационных пусковых или катапультных устройствах.

Оба АСП могут размещаться не только на внешних узлах подвески, но и во внутренних отсеках вооружения самолета-носителя.

Ракетный двигатель управляемой ракеты «Гром-Э1» находится в хвостовой части, у планирующего боеприпаса «Гром-Э2» на месте двигателя размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть.

«Гром-Э1» может запускаться на дальности от 10 до 120 км от цели на высотах от 500 м до 12000 м в диапазоне скоростей самолета-носителя 140-445 м/с. Средняя скорость полета при начальных условиях пуска (высота — 12000 м, скорость 445 м/с, дальность до цели 120 км) — 300 м/с. Стартовая масса ракеты — 594 кг, длина 4,2 м, диаметр корпуса 0,31 м, размах стреловидного крыла 1,9 м.

Стартовая масса «Гром-Э2» составляет 598 кг. Длина, диаметр корпуса и размах крыла аналогичны параметрам «Гром-Э1». «Гром-Э2» из-за отсутствия двигателя имеет увеличенную массу боевого заряда — 480 кг (у «Гром-Э1» — 315 кг). Две осколочно-фугасные боевые части размещены как в передней, так и задней частях корпуса, и имеют массу 315 кг и 165 кг соответственно. Обе боевые части оснащены контактными взрывателями. Дальность пуска боеприпаса «Гром-Э2» составляет 10-50 км, диапазон высот пуска 500-12000 м, диапазон скоростей пуска — 140-445 м/с.