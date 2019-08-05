Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы характеристики новейших авиационных ракет «Гром» 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Производитель крылатых авиационных ракет «Гром-Э1» и «Гром-Э2» назвал их основные тактико-технические характеристики. Об этом информирует ТАСС.
Как отмечается, оба боеприпаса предназначены для поражения защищенных наземных целей.
Сообщается, что испытания ракет прошли успешно.
По данным производителя, боеприпасы можно размещать снаружи и внутри самолета-носителя.
Уточняется, что ракета «Гром-Э1» способна преодолевать расстояние от 10 до 120 км до цели. А боеприпас «Гром-Э2» может поражать противника в диапазоне от 10 до 50 км.
Газета.Ru: последние новости
Москва предложила Вашингтону и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД Tagesspiegel оценил планы России на "плавающий Чернобыль" НАТО прокомментировало распад ДРСМД
Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Япония потребовала встречи с Путиным3
Умер автор песни «Снег кружится»13
Грузия оценила последствия ссоры с Россией38
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири78
Гигантский смерч в Сочи попал на видео1
Видео
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Яхта, квартиры и роялти: что Токарев оставил наследникам
Шоу-бизнес Другое
00:43
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Происшествия Катастрофы
00:59
У Лопез расстегнулся костюм на сцене в Москве
Шоу-бизнес
00:38
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири
Происшествия
00:49
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение