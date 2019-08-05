Названы характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Производитель крылатых авиационных ракет «Гром-Э1» и «Гром-Э2» назвал их основные тактико-технические характеристики. Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, оба боеприпаса предназначены для поражения защищенных наземных целей.

Сообщается, что испытания ракет прошли успешно.

По данным производителя, боеприпасы можно размещать снаружи и внутри самолета-носителя.

Уточняется, что ракета «Гром-Э1» способна преодолевать расстояние от 10 до 120 км до цели. А боеприпас «Гром-Э2» может поражать противника в диапазоне от 10 до 50 км.