Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе

Сирийская армия возобновила военную операцию против террористических группировок в провинции Идлиб

Командование сирийских вооруженных сил заявило, что это необходимо в связи с несоблюдением боевиками установленного ранее режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких договоренностей со стороны Анкары.