Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе 

Сирийская армия возобновила военную операцию против террористических группировок в провинции Идлиб.
Командование сирийских вооруженных сил заявило, что это необходимо в связи с несоблюдением боевиками установленного ранее режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких договоренностей со стороны Анкары.
"Армия будет отвечать на любую агрессию, на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечении его безопасности", — цитирует коммюнике сирийское государственное телевидение Ikhbariya.