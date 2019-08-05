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Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия возобновила военную операцию против террористических группировок в провинции Идлиб.
Командование сирийских вооруженных сил заявило, что это необходимо в связи с несоблюдением боевиками установленного ранее режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких договоренностей со стороны Анкары.
"Армия будет отвечать на любую агрессию, на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечении его безопасности", — цитирует коммюнике сирийское государственное телевидение Ikhbariya.
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Армия , Войска , Конфликты , Идлиб
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