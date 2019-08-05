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«Это может плохо кончиться для Эрдогана». Сирийские курды — о планах Турции провести военную операцию в САР 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад обсудил с ИА НСН недовольство Вашингтона планами Анкары провести военную операцию на северо-востоке Сирии.
Джавад Мухаммад напомнил о недавнем визите военной делегации США в Турцию, в ходе которой сторонам, по всей видимости, не удалось договориться. По его мнению, при поддержке американцев курдские формирования на северо-востоке Сирии в состоянии дать достойный отпор турецкой армии.
«Если американский защитный зонд будет военный, то Эрдогану плохо будет, потому что наши курды, около 80 тысяч, хорошо вооружены уже, они им отпор такой дадут, что мало не покажется. Если американцы их поддержат, то это может плохо кончиться для Эрдогана», — рассказал Джавад Мухаммад.
По его словам, Вашингтон не может допустить повторения последствий турецкой военной операции» «Оливковая ветвь», которая нацелена на вытеснение формирований курдов из района Африн.
* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Армия , Войска , Оружие , США , Национальная Служба Новостей , Анкара , Сирия , Турция
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