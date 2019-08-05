Иран задумался об отказе от всех ограничений

Тегеран готов выйти из соглашения 2015 года по своей ядерной программе — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.

По его словам, Иран «при необходимости выйдет из сделки» со странами-посредниками. При этом сейчас европейцам нужно активизировать усилия по защите экономики страны от санкций США , считает министр. Глава МИД также указал, что третий шаг Тегерана по сокращению обязательств в рамках СВПД — это не выход из договора и не последняя принятая мера, передает IRNA.

Зариф добавил, что введение США санкций в его отношении показало провал переговоров и закрыло дверь дипломатии. Он добавил, что Вашингтон не хочет мирных обсуждений ядерной сделки, несмотря на свои же призывы. «США должны знать, что дискурс доминирования уступил дискурсу диалога», — отметил министр.

1 августа сообщалось, что США ввели санкции против Зарифа. В заявлении указывалось, что политик стоит во главе иранской пропаганды и дезинформации относительно ядерной программы страны.

В июле Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.