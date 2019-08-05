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Иран задумался об отказе от всех ограничений 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости Украина
Тегеран готов выйти из соглашения 2015 года по своей ядерной программе — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.
По его словам, Иран «при необходимости выйдет из сделки» со странами-посредниками. При этом сейчас европейцам нужно активизировать усилия по защите экономики страны от санкций США, считает министр. Глава МИД также указал, что третий шаг Тегерана по сокращению обязательств в рамках СВПД — это не выход из договора и не последняя принятая мера, передает IRNA.
Зариф добавил, что введение США санкций в его отношении показало провал переговоров и закрыло дверь дипломатии. Он добавил, что Вашингтон не хочет мирных обсуждений ядерной сделки, несмотря на свои же призывы. «США должны знать, что дискурс доминирования уступил дискурсу диалога», — отметил министр.
1 августа сообщалось, что США ввели санкции против Зарифа. В заявлении указывалось, что политик стоит во главе иранской пропаганды и дезинформации относительно ядерной программы страны.
В июле Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.
Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. После этого, по заявлению властей Ирана, со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки.
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Комментарии
Армия , Оружие , Дональд Трамп , МИД , ИА IRNA , Reuters , Иран , США , Тегеран
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