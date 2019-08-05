Рассекречены характеристики модернизированного бронеразведчика БРДМ-2МС

В конце прошлого месяца поставленную из России технику впервые презентовали на полигоне одной из воинских частей сухопутных войск в Нише.

На показе присутствовал президент Сербии Александр Вучич , военное руководство страны, а также российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

В ходе презентации были детально раскрыты все характеристики модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин, которые, по оценкам многих военных экспертов, практически ни в чем не уступают самым современным образцам.

Так, благодаря установке дополнительных бронированных панелей толщиной в 6 мм обеспечивается защита от пуль калибра 7,62 мм и 12,7 мм во всех проекциях. Лобовая броня защищает от 14,5-мм боеприпасов пулеметов КПВ на дистанциях от 300 метров. Также предприняты меры по повышению противоминной стойкости.

При этом проведенная модернизация не привела к росту массы. Ее удалось даже снизить, сейчас она составляет 6 900 килограммов.

Новый дизельный двигатель мощностью 150 л.с. обеспечивает высокие характеристики подвижности: максимальная скорость по шоссе может доходить до 100 км/ч, а по грунтовым дорогам — до 50 км/ч. Машина сохранила возможность преодолевать вплавь водные преграды.

Запас хода приобрел просто рекордные величины — 1 500 километров.

Вооружение осталось прежним — один 14,5-мм КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм ПКТМ. Однако появилась продвинутая система управления огнем. Сейчас стабилизированный трехканальный панорамный командирский прицел может видеть врага на дистанции до 5 000 метров днем и до 3 500 метров ночью.

Еще одно прицельное устройство обнаруживает врага на дистанциях до 2 700 метров в светлое время суток и до 1 500 метров в ночное время.

Для кругового обзора смонтированы шесть телекамер, позволяющие пятерым членам экипажа вести круглосуточное наблюдение за местностью. Для этого в их распоряжении имеются четыре многофункциональных панели.

По данным сербского Министерства обороны, БРДМ-2МС поступят в разведывательные роты танковых подразделений сухопутных войск.