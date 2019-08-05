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Рассекречены характеристики модернизированного бронеразведчика БРДМ-2МС 

Российская Газета 44 минуты назад
В конце прошлого месяца поставленную из России технику впервые презентовали на полигоне одной из воинских частей сухопутных войск в Нише.
На показе присутствовал президент Сербии Александр Вучич, военное руководство страны, а также российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.
В ходе презентации были детально раскрыты все характеристики модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин, которые, по оценкам многих военных экспертов, практически ни в чем не уступают самым современным образцам.
Так, благодаря установке дополнительных бронированных панелей толщиной в 6 мм обеспечивается защита от пуль калибра 7,62 мм и 12,7 мм во всех проекциях. Лобовая броня защищает от 14,5-мм боеприпасов пулеметов КПВ на дистанциях от 300 метров. Также предприняты меры по повышению противоминной стойкости.
При этом проведенная модернизация не привела к росту массы. Ее удалось даже снизить, сейчас она составляет 6 900 килограммов.
Новый дизельный двигатель мощностью 150 л.с. обеспечивает высокие характеристики подвижности: максимальная скорость по шоссе может доходить до 100 км/ч, а по грунтовым дорогам — до 50 км/ч. Машина сохранила возможность преодолевать вплавь водные преграды.
Запас хода приобрел просто рекордные величины — 1 500 километров.
Вооружение осталось прежним — один 14,5-мм КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм ПКТМ. Однако появилась продвинутая система управления огнем. Сейчас стабилизированный трехканальный панорамный командирский прицел может видеть врага на дистанции до 5 000 метров днем и до 3 500 метров ночью.
Еще одно прицельное устройство обнаруживает врага на дистанциях до 2 700 метров в светлое время суток и до 1 500 метров в ночное время.
Для кругового обзора смонтированы шесть телекамер, позволяющие пятерым членам экипажа вести круглосуточное наблюдение за местностью. Для этого в их распоряжении имеются четыре многофункциональных панели.
По данным сербского Министерства обороны, БРДМ-2МС поступят в разведывательные роты танковых подразделений сухопутных войск.
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Армия , Оружие , Александр Вучич , Сербия
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