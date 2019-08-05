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Израиль представил «умный танк» 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
Как пишет MIGnews.com, танк «Кармель» будет оснащен системой искусственного интеллекта, которая сможет управлять машиной, самостоятельно находить цель и атаковать ее. Экипаж танка будет состоять из двух человек.
Машину оснастили десятками камер, радарами и датчиками, данные с которых будут высвечиваться на сенсорном экране танка. Операторы новейшего танка смогут запускать атакующие дроны со взрывчаткой и разведывательные беспилотники.
Камуфляжные особенности танка затруднят его обнаружение врагом днем или ночью с помощью приборов ночного видения, радаров или средств радиоэлектронной разведки. Кроме того, экипаж танка получит шлемы IronVision, которые используют пилоты истребителей F35.
Напомним, в марте Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол».
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Армия , Оружие , Пентагон , MIGnews , Израиль
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