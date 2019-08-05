Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин «Атлет»

Предварительные испытания новейших бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", завершатся весной 2020 года, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий

Испытания "Атлета" начались 5 августа. Они пройдут на базах Научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники ( Бронницы ), НИИЦ бронетехники ( Кубинка Минобороны РФ и центра испытаний НАМИ (поселок Автополигон Дмитровского района).

"Окончание предварительных испытаний бронеавтомобилей "Атлет" предварительно намечено на весну 2020 года", — сказал Красовицкий.

Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4 х 4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля "Тигр", являются увеличенная до 1600 килограмм грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.

Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.