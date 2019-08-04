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Российские военные на конкурсе «Танковый биатлон» побили рекорд 2017 года 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская сборная на международном конкурсе "Танковый биатлон-2019" побила рекорд 2017 года, заявил журналистам в воскресенье начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.
Соревнования проходят в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019), соперниками российской команды в первом заезде выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана.
"У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за время 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года — 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, всё самое интересное впереди", — сказал Бувальцев.
АрМИ пройдут в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.
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Армия , Кавказ , Иван Бувальцев
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