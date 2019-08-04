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Россия бросила военную авиацию на борьбу с пожарами 

Рамблер + ещё 2 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия применила военные самолеты-разведчики, транспортники и вертолеты для борьбы с сибирскими пожарами. Самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота и Су-24МР Центрального военного округа приступили к воздушной разведке лесов на территории Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Авиация Минобороны потушила 16 очагов пожаров в Сибири
Разведчики отслеживают горящие леса и выполняют аэрофотосъемку на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Так они фиксируют работу коллег: в воскресенье транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 совершили около 30 вылетов, сбросив на горящую тайгу 650 тонн воды.
В Минобороны говорят, что военная авиация ликвидировала лесные пожары на площади более 70 тысяч гектаров.
«Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах» — сказано в сообщении военных.
ТУ-142 применяется ВМФ для дальней океанской разведки, поисково-спасательных операций, слежения за атомными подлодками противника.
Су-24МР — тактический разведывательный самолёт. Предназначен для ведения комплексной всепогодной разведки.
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Армия , Пожары , Происшествия
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