Армейские Игры — 2019: Россия возвращается к тактике СССР

В эти выходные в Подмосковье в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» и полигоне «Алабино» открылись очередные пятые по счету Армейские международные игры 2019 (АрМИ-2019).

Китае, Казахстане, Белоруссии, Иране, Азербайджане и Монголии и Выросшие из знаменитого танкового биатлона игры, сегодня включают в себя 32 конкурса по полевой, воздушной и морской армейской выучке. Соревнования будут проходить с 3 по 17 августа на 21 полигоне в 10 странах: в России Армении , а также Индии Узбекистане . Пятнадцать состязаний состоятся на территории Российской Федерации.

Четыре конкурса будут проведены в Китае, три — в Казахстане, по два — в Белоруссии и Иране, и одному в Индии, Азербайджане и Армении, Монголии и Узбекистане.

Всего в Играх примут участие 223 команды из 39 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку.

Самые представительные команды выставили Белоруссия (18 конкурсов), Китай (15 конкурсов), Казахстан (16 конкурсов), Иран (14 конкурсов) и Узбекистан (14 конкурсов).

Хозяйка Игр — российская команда выступит сразу во всех 32 конкурсах.

Танковый биатлон

Вьетнам, Лаос, Сербия, Судан, Главным конкурсом АрМИ-2019 традиционно является «Танковый биатлон», положивший начало Играм как таковым. Соревнование танковых экипажей пройдут на полигоне «Алабино». В нем примут участие Россия, Азербайджан, Ангола , Армения, Белоруссия, Венесуэла Зимбабве , Иран, Казахстан, Киргизия , Китай, Куба, Кувейт Мьянма , Монголия, Сирия Уганда , Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР

Танковые экипажи будут состязаться в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном: в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Все команды, за исключением сборной КНР и Белоруссии, выступают на специальных российских «биатлонных» танках Т-72Б3 (литера «Б» означает — биатлон), предоставленных российской стороной. Сборная Белоруссии привезла в Россию свой собственный танк Т-72, прошедший необходимую модернизацию на белорусских предприятиях. На своих машинах — «Тип-96Б» выступят и китайцы.

«Тип-96Б» является «биатлонной» версией основного боевого танка «Тип-96», состоящего на вооружении Народной-освободительной армии (НОАК) Китая с 1997 года. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование в лобовой проекции. «Тип-96» стал первым китайским танком, оснащенным 125-мм гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания. Пушка является нелицензионной копией российской 2А46М. Длина пушки составляет 48 калибров. Боекомплект — 42 снаряда, 22 из которых размещаются в автомате заряжания, как и у российского Т-72.

Как показали соревнования по танковому биатлону, «Тип-96» слегка превосходит российский Т-72 в точности стрельбы из пушки.

Система управления огнём ISFCS-212 оснащена стабилизатором основного вооружения и лазерным дальномером. Вспомогательное вооружение включает 12,7-мм зенитный пулемет W-85 и спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62-мм.

На танке установлен форсированный дизельный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 1000 л, с. что позволило увеличить максимальную скорость движения, Двигатель является дальнейшим усовершенствованием китайского танкового дизеля 12150L7-BW и таким образом, продолжает линию советского дизеля В-54. Вместе с трансмиссией он образует единый силовой блок, что позволяет осуществлять его быструю замену в полевых условиях.

Как показали соревнования по танковому биатлону, «Тип-96» слегка уступает в скорости и манёвренности российскому Т-72Б3М (модификация создана специально для танкового биатлона, имеет двигатель В-93 мощностью 1130 л. с.).

Первые дни соревнований по «Танковому биатлону» показали, что расстановка сил, сложившаяся в этой дисциплине в последние годы, практически не меняется. Лучшие результаты стойко демонстрирует российская команда. В первый же день, в воскресенье ей удалось побить рекорд позапрошлого года. «У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за время 18 минут 55 секунд выполнила поставила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года 19 минут 10 секунд», — заявил журналистам в воскресенье начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев

Более худшую выучку традиционно демонстрируют танкисты из африканских и латиноамериканских стран. В значительной степени это объясняется тем, что у них на родине до сих пор эксплуатируются преимущественно советские танки выпуска 50-х и 60-х годов прошлого века. Для переучивания и тренировок на более современных Т-72Б3 у них просто не хватает времени и возможностей.

Сюрпризом нынешних игр стали выступления трех российских женских экипажей. Девушки раньше не служили в танковых войсках. Большинство из них в обычной жизни являются медиками. Для участия в конкурсе им пришлось пройти трехмесячную спецподготовку. Женский заезд был показательным, и прошел вне конкурсной программы и в общий зачет не попал.

Примечательно, что девушки выступали не на традиционных дизельных Т-72Б3, а на более мощных Т-80, оснащенных газотурбинными двигателями. Возможно, это определило прекрасную динамику и зрелищность их демонстрационных заездов. Несмотря на то, что эти симпатичные барышни не являются профессиональными танкистами, большую часть упражнений они исполнили гораздо лучше и зрелищней, чем целый ряд конкурсных экипажей. Не удивительно, что им удалось сорвать настоящий шквал оваций трибун. С особым восторгом их приветствовали китайские болельщики.

Зачем все это нужно

В нынешней, не самой простой экономической ситуации, невольно возникает вопрос: в чем смысл проведения столь сложных и дорогих игр, как АрМИ. Если отбросить, безусловно имеющие место патриотический и пропагандистский аспекты, Игры имеют и вполне серьезное военно-техническое и экономическое предназначение. И здесь Россия пытается реализовывать стратегию, отработанную еще в бытность СССР. Прежде всего, это отработка взаимодействия с военными стран-партнеров по ОДКБ, чьи команды с самого начала являются завсегдатаями на Играх.

С экономической точки зрения — это знакомство стран-партнеров с образцами российской боевой техники и вооружений с целью расширения их экспорта в эти страны. По сути, в Играх так или иначе задействованы все бывшие партнеры Советского Союза, традиционно ориентированные на советские и российское оружие. Многие из них столкнулись с необходимостью обновления арсеналов и в частности парков основных танков. Участие команд этих стран в «Танковом биатлоне» способствует ознакомлению их военных с линейкой машин на базе Т-72, являющихся одним из главных экспортных направлений российского ВПК.